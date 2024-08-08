UYARI! 'IBAN'a ödeme yapılmasını içeren SMS'lere itibar edilmemeli'

Ödemelerin yalnızca T.C kimlik numarası ile yapıldığı vurgulanarak, "Vatandaşların herhangi bir IBAN numarasına para yatırmamaları gerekiyor" denildi.

Prim borçlarının anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı, mobil bankacılık ya da e-Devlet üzerinden ödenebildiği hatırlatıldı.

SGK'dan yapılan açıklamada, son dönemde vatandaşlara GSS prim borçlarının bulunduğu ve verilen IBAN'a para yatırılarak söz konusu borcun ödenebileceğine dair SMS'ler atıldığı belirtildi.

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