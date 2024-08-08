MEB'den kayıt için bağış talep eden okullar hakkında uyarı

Okulların açılmasına kısa bir süre kala bazı okullar velilerden kayıt ve bazı giderler için 15 bin lirayı bulan bağışlar istiyor. Yönetmeliklere göre, okulların kayıt parası ve bağış istemesi yasak. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, velilerin söz konusu okulları mutlaka şikayet etmesi gerektiğini belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına bir ay kala, bazı okulların kayıt için velilerden bağış adı altında para talep etmesi yeniden gündeme geldi.

NTV'den Öykü Tüccar'ın haberine göre öğrencilerin kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından otomatik olarak yapılmasına rağmen bazı okullar velilerden kırtasiye, temizlik, bakım ve onarım giderleri adı altında yüksek tutarda bağış yapmalarını istiyor. Aksi takdirde, öğrencinin kaydının yapılmayacağını belirtiyor.

İddiaya göre kayıt için 150 bin lira isteyen okullar var. MEB yönetmeliklerine göre ise okulların zorunlu kayıt parası alması yasak. Hatta okulların açılış, diploma ve mezuniyet dönemlerinde herhangi bir amaçla bağış alınması da kurallara aykırı. Bu kapsamda, ne okul yönetimleri ne de okul aile birliğinin kayıt, kırtasiye ve bakım-onarım başta olmak üzere herhangi bir gerekçe ile velilerden para talep etmesi yasak.

NTV'ye konuşan Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, velilerin söz konusu okulları mutlaka şikayet etmesi gerektiğini belirtiyor.

Şikayetler ilçe ve il Milli Eğitim Müdürlükleri ile MEB'e yapılırken, şikayet edilen okullar ve yönetimleri hakkında inceleme başlatılacağı ifade edilirken yönetmeliğe aykırı davrandığı belirlenenlere ilişkin görevden alma, uyarı, kınama gibi disiplin cezaları uygulanıyor.