MEB, 'Hastane Sınıfları Uygulama Kılavuzu' yayımladı

Bu Kılavuz ile zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramadan devam ettirilmesi için alınacak tedbirler sistematik biçimde açıklanmıştır.

Bu doğrultuda, hastane sınıflarının nasıl açılacağı, hastane sınıflarının iş ve işleyişinin nasıl yürütüleceği ve hangi eğitim hizmetlerinin sunulacağı ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Kılavuz hastane sınıflarında görev yapan öğretmenler için önemli bir rehber olacak. Kılavuzda, hastane sınıflarındaki eğitim sürecinin çocukların sağlık durumlarına uygun şekilde nasıl planlanacağı ve yürütüleceği konusunda detaylı bilgiler bulunmaktadır.

İlgili birimlerle işbirliği içerisinde hazırlanan kılavuz hastane sınıflarında görev yapan eğitimcilere, hastanelerde tedavilerine devam edilen öğrenci ailelerine ve tüm paydaşlara rehberlik edecektir.

Hastane Sınıfları Uygulama Kılavuzu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR