Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak

Türkiye'nin de yer aldığı C Grubu'nda 3'te 3 yapmayı başaran İtalya, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda ve Filenin Sultanları'na şans tanımadı.

Filenin Sultanları, bronz madalya için Brezilya ile üçüncülük maçına çıkacak.

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