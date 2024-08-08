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Sekiz gün için uzaya gittiler, 2025'e kadar mahsur kalabilirler

5 Haziran'da iki Amerikalı astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) test misyonu için fırlatıldığında, birkaç gün içinde evlerine dönmeyi bekliyorlardı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi.

Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 22:53, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 22:54
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Sekiz gün için uzaya gittiler, 2025'e kadar mahsur kalabilirler

61 yaşındaki Wilmore ve 58 yaşındaki Williams, Boeing Starliner uzay aracıyla istasyona uçtular. Ancak, araç istasyona yaklaşırken itici sistemde sızıntılar ve bazı iticilerin kapanması gibi sorunlar ortaya çıktı.

Planlarına göre birkaç gün içinde geri dönmeleri gerekiyordu, ancak neredeyse iki ay geçti ve hala uzaydalar. Bu da yazı ve belki de Yeni Yılı uzayda geçirecekleri anlamına geliyor.

NASA yetkilileri, astronotların nasıl geri döneceği konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını söyledi. Bir seçenek olarak, iki astronotun Eylül ayında fırlatılacak bir SpaceX Crew Dragon misyonuna eklenmesi ve bu misyonla 2025 Şubat ayında Dünya'ya geri dönmeleri düşünülüyor. Bu plan, astronotların sekiz gün yerine ISS'de sekiz aydan fazla zaman geçirmesi anlamına geliyor.

Geçen ay düzenlenen bir basın toplantısında, astronotlar dönüş yolculuğundan "kesinlikle emin" olduklarını ve Starliner'ın "gerçekten etkileyici" olduğunu söylediler.

Bu, Ms. Williams için ISS'deki üçüncü görev. Wilmore ise daha önce iki kez uzaya gitmiş eski bir savaş jeti pilotu. Williams, "Burada olmak, uzayda süzülmek ve ISS ekibiyle çalışmak harika," dedi.

Astronotlar planladıklarından çok daha uzun süre uzayda kalacak olsalar da, daha önce diğer astronotlar çok daha uzun süreler geçirmişti. Rus Valeri Polyakov, Mir uzay istasyonunda 437 gün geçirdi. Geçen yıl, Frank Rubio ISS'den 371 gün sonra döndü ve bu, bir Amerikalının uzayda geçirdiği en uzun süre.

Williams, "Burada birkaç ekstra hafta kaldığımız için şikayet etmiyorum" dedi.

Mevcut durumda, ikili daha birçok hafta boyunca orada kalabilir.(BBC)

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