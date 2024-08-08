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Trabzonspor sahasında Rapid Wien'e kaybetti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'i konuk etti. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkan dakikalar...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 23:13, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 23:15
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Trabzonspor sahasında Rapid Wien'e kaybetti

Trabzonspor 3. eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i konuk etti.

Papara Park'taki mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 67. dakikasında konuk ekip Grgic'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu skor maçın sonucunu belirledi. Trabzonspor tribünleri maç sonunda teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.

Rövanşta avantajı kaybeden Trabzonspor turu geçmesi halinde Portekiz'in Braga takımıyla mücadele edecek. Bordo mavililer Avrupa Ligi 2. turunda Ruzomberok'u 2 maçta da mağlup ederek tur atlamıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Ruzomberok ile oynanan rövanş karşılaşmasında forma giyen Trezeguet'i yedek soyundururken bu futbolcunun yerine yeni transfer Stefan Savic'i savunmada tercih etti.

Trabzonspor'da UEFA kadrosunda yer verilen oyunculardan Savic, ilk kez bordo-mavili takım formasını giyerken Okay Yokuşlu ise yedek kulübesinde yer aldı.

Bordo-mavili takımda lisansı çıkarılarak son anda UEFA listesine eklenen stoper oyuncusu Arseniy Batagov, şehre gelişi uzayınca kadroya dahil edilemedi.

UEFA kadrosunda yer almayan Orsic, Fountas ve Umut Bozok'un yanı sıra UEFA'ya bildirilen isimlerden Serkan Asan, Salih Malkoçoğlu, Poyraz Efe Yıldırım da kadroda bulunmadı.

İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Eren, Malheiro, Lundstram, Mendy, Ozan, Cihan, Visca, Dragu?.

Rapid Wien (Muhtemel): Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Jansson, Burgstaller, Beljo.

TARAFTAR İLGİSİ
Maça büyük ilgi gösteren Trabzonspor taraftarı, maç öncesi takımlarına coşkuyla destek verdi.

Avusturya temsilcisinin yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu da misafir takım tribününden karşılaşmayı izledi.

Trabzonsporlu oyuncular maç öncesi hayatını kaybeden kulübün eski başkanlardan Ahmet Salih Erdem'in isminin yazılı olduğu siyah tişörtlerle sahaya çıktı. Ayrıca, maç öncesi de saygı duruşunda bulunuldu.

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