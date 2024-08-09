TSK'ya dair atama kararı yayımlandı
TSK'ya dair atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 00:04, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 00:12
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/258
3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi gereğince, ek listede kimlikleri yazılı general ve amiraller isimleri hizalarında belirtilen görev yerlerine atanmıştır.
8 Ağustos 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI