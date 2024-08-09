Oyun değil istismar çukuru! İşte Roblox rezaletinin iç yüzü

Sabah Gazetesi'nden Fatma Damla Kayayerli'nin haberine göre; 15 milyonu aşkın oyuncunun kayıtlı olduğu oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak pedofili, eşcinsellik ve cinsel içerikli içerikler barındırması tespiti üzerine Roblox'un engellendiğini açıkladı.

Oyun platformunda söz konusu içeriklerin denetlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle erişim engelinin getirildiği ifade edildi.

AİLELER ŞİKAYETÇİ

Roblox'ta oyun odalarında çocukların eşcinselliğe özendirildiği sanal partilerin yapılması, pedofili tuzağına düşürülen çocukların farkında olmadan istismar edilmesi uzun süredir tartışılıyordu. Dünya çapındaki LGBT lobisinin, eşcinselliği normalleştirme çalışmalarında oyun platformunu kullandığına dair iddialar da erişim engelinin getirilmesinin bir nedeni oldu.

KARARDAN MEMNUNLAR

Engelleme sonrasında bazıları engellemeye karşı bir tavır alırken çocuk ve oyun dünyasını bilen uzmanlar erişim engeline destek verdi.

Psikiyatr Veysi Çeri yaptığı açıklamada "Bir çocuk psikiyatristi olarak Roblox oyun platformunun yasaklanmasını çok yerinde bir adım olarak gördüğümü belirtmek ve bu yasağın alınmasında etkili olan herkesi tebrik etmek istiyorum. Darısı TikTok'un başına" ifadelerini kullandı.

Güngör desteğini şu ifadelerle dile getirdi: "6 yıl önce Youtube'da Roblox videoları çekerdim. O zamanlar eli yüzü düzgündü. 3 sene önce bozmaya başlayınca bırakmış ve on binlerce çocuğa da bıraktırmıştım. Son 3 yıldır da çocukları uzak tutabilmek için çabalıyorum ve gündem oluşturuyorum. Roblox'un çok büyük bir kısmı istismardan oluşuyor. Pedofili, eşcinsellik, aşırı şiddet, ağır küfür, +18 cinsellik vb. ne kadar sapkın oyun modu varsa oyunun market önerilerinin en üst sıralarında bulunuyor. Ha gayret bir de TikTok istiyoruz. Hamdolsun on binlerce çocuğa vesile olduk, olmaya da devam edeceğiz. Dibine kadar doğru karar, kimse boş yapmasın. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Asla çekinmeyiniz ve geri adım atmayınız! Çocuklarımızı korumak için ne yapılması gerekiyorsa amasız fakatsız çatır çatır yapınız! Bu ülkenin aklı başında insanları olarak bu tip kararlarınızı sonuna kadar destekleyeceğiz."

YERİNDE BİR ADIM

Dijital Baba kullanıcı adıyla tanınan araştırmacı ve bilişimci Orhan Toker ise paylaştığı videoda Roblox kararıyla ilgili şunları söyledi: "Bazı genç arkadaşlar ve bazı uzmanlar bunu bir özgürlük meselesi olarak görerek özgürlüğümüzün kısıtlandığını söylüyorlar. Ben buna katılmıyorum. Nasıl bir maden şirketi eğer çevreye zehir saçıyorsa ve biz buna karşı gösteriler yapıp bu çevreye saçtığı zehrin durdurulmasını ve durdurana kadar da faaliyetlerinin engellenmesini istiyorsak çocuklarımıza zehir saçan bir oyunun da faaliyetlerin durdurulana kadar engellenmesinde hiçbir sakınca görmüyorum."

ROBLOX NEDİR ?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sitemi olarak adlandırılıyor. Roblox, oyun platformu olarak biliniyor ve 16 yaş altı çocukların çoğunlukta olduğu bir kitlesi mevcut.

ROBLOX BİLE REZALETİ KABUL EDİYOR

Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan ve çocukların da kolayca erişim sağladığı dijital temelli bazı oyun platformları, cinsel saldırı, istismar ve özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi birçok riski de barındırıyor. Oyun platformu Roblox'un erişime engellenmesi kararı, dijital oyunlardaki mahremiyet risklerini yeniden gündeme getirdi. Çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bu platformlar, kişisel verilerin korunması noktasında da ciddi açıklar barındırıyor.

AÇIKLAMA GELDİ

Roblox'tan yapılan açıklamada "Roblox'un şu anda Türkiye'de kullanılamadığının farkındayız ve bunun nedenini öğrenmek ve mümkün olan en kısa sürede tekrar çevrimiçi olduğumuzdan emin olmak için ilgili makamlarla iletişime geçtik" ifadeleri kullanıldı. ABD merkezli Roblox son zamanlarda dünyanın en popüler çocuk oyunlarından biri haline geldi. Özellikle çocukların yoğun şekilde vakit geçirdiği bir uygulama oldu.

ETKİLEŞİM FAZLA

Kullanıcılar platforma eş zamanlı girerek sanal dünyada buluşabiliyor. Oyuncular bu platform üzerinden birbirleriyle iletişim haline geçebiliyor. Oyunun dört yaş ve üzeri çocuklar için uygun olduğu belirtiliyor. Ancak Roblox birçok ülkede sık sık zararlı içerik iddialarıyla da gündeme geliyor. Platformda bazı kullanıcıların kurallara aykırı olarak cinsellik içeren, hatta avatar'ların sanal cinsel ilişkide bulundukları oturumlar açtığı ifade ediliyor. Roblox da karşılaştıkları sorunu kabul ediyor. Bir şirket sözcüsü daha önce BBC'ye yaptığı açıklamada "Çok küçük bir kullanıcı grubunun kasıtlı olarak kuralları ihlal ettiğini biliyoruz" demişti. ABD merkezli Bloomberg sitesi de bir süre önce Robox tehlikesine dikkat çeken bir belgesel hazırlamıştı. DIŞ HABERLER

ZEHİR SAÇAN SİTELERE ERİŞİM ENGELİ

Denizli'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 985 internet adresine erişim engellendi. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Temmuz'da sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi. Yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 985 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime kapatıldı.