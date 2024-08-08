Enerji Tasarrufu ve Konfor: Bosch Kombilerle Tanışın

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İklimlendirme problemini çözerken enerjiden tasarruf etmenin öncelikli koşulu doğru kombileri seçmektir. Kombi kullanımında yüksek enerji tasarrufu dendiğinde ise ilk akla gelen Bosch Tam Yoğuşmalı Kombi Modelleri oluyor.

Şık tasarımları, konforlu kullanım özelliği, dayanıklı olması ve yüksek düzeyde enerji tasarrufu sunmasıyla kendi segmentinin lideri olan Bosch tam yoğuşmalı kombi modelleri ile siz de tanışın.

Isıtma ve soğutma sektörünün öncüsü olan Bosch, yeni nesil teknolojilerle çok sayıda farklı yoğuşmalı kombi modeli geliştirdi.

Kullanıcıların her açıdan beklentisini karşılamayı başaran kombiler, % 90'ın üzerinde mevsimsel enerji verimliliği sunuyor. Bu sayede her ay çok daha düşük düzeyde doğalgaz kullanımı ve dolayısıyla daha düşük enerji faturaları ile karşılaşmak da mümkün oluyor.

Kombi Kullanımında Nasıl Enerji Tasarrufu Sağlanır?

Rutin Kombi Bakımını İhmal Etmeyin

Öncelikle kullandığınız kombinin enerji tasarrufu özelliğini koruyabilmesi için Bosch kombi bakım işlemlerinin ihmal edilmemesi gerekir. Kombinin düzenli olarak temizlik ve bakımdan geçmesi hem kullanım ömrünü uzatır hem de daha az enerji kullanımı ile yüksek performans sergilemeye devam etmesini sağlar. Bu nedenle kombi kullanımında enerji tasarrufunu hedefleyenlerin rutin kombi bakımını ihmal etmemesi gerekir.

Isı Yalıtımı Önemli

Binanın ısı yalıtımı, ısınmada enerji tasarrufu ile doğrudan ilgilidir. Isı yalıtımı yapılmış bir evde yaşayanlar daha az doğalgaz kullanımı ile ısınabilir. Ancak yalıtım yapılmamış evlerde kombinin istenen ısı seviyesini yakalaması için daha fazla enerji kullanması gerekir. Aynı zamanda evin alt ve üst katındaki dairelerin ısıtılmıyor olması da kombinizin daha fazla doğalgaz kullanmasına neden olabilir.

Bilinçli Oda Sıcaklığı Ayarı

Oda sıcaklığının bilinçli şekilde ayarlanması, gereksiz enerji kullanımının önüne geçecektir. İdeal oda sıcaklığının 22 - 23 santigrat derece olduğunu belirtmek gerekir. Daha yüksek sıcaklık, gereksiz ısınma giderleri anlamına gelir. Oda sıcaklığının sadece 1 derece düşürülmesinin % 10'a varan enerji tasarrufu sağladığı biliniyor. Dolayısıyla bilinçli oda sıcaklığı ayarı yapmak da kombi kullanımında enerji tasarrufu nasıl sağlanır sorusunun en net yanıtlarından biridir.

Modülasyonlu Oda Kumandası Kullanımı

En düşük enerji tüketimi için sadece Enerji Tasarruflu Kombi modelleri tercih etmek yeterli olmaz. Aynı zamanda kombi kapasitesinin hassas bir biçimde kontrol edilebilmesi de gerekiyor. Bunu sağlamanın en kolay yolu ise modülasyonlu oda kumandalarıdır. Kapasitesini oda sıcaklığına göre ayarlama özelliğine sahip olması, modülasyonlu kombilerin diğer kombilere göre çok daha az enerji kullanmasını sağlıyor.

Mevsimsel Verim Değeri Önemli

Kombilerin mevsimsel enerji verimliliği, enerji tasarrufu ile doğrudan ilgilidir. Yüksek mevsimsel enerji verimliliğine sahip olan kombilerin çok daha düşük enerji kullanıyor olduğunu belirtmeliyiz. Bu nedenle kombi seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken teknik özellikler arasında kombinin mevsimsel enerji verimliliği de olmalıdır.

Enerji Tasarrufu ve Konforun Birleştiği Bosch Kombi Modellerini Şimdi İnceleyin

Yoğuşmalı Bosch kombi modelleri enerji tasarrufunu konforlu kullanımla buluşturan eşsiz iklimlendirme cihazlarıdır. Gayet makul olan Bosch kombi fiyatları bu ürünlerin herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilmesini sağlıyor. 1895 yılından günümüze kadar uzanan tecrübe ve en yeni teknolojilerin inovatif şekilde kullanılması, Bosch kombilerin en çok talep gören kombi çeşitleri olmasını sağlıyor.

Condens 5700i W Üstün Bosch teknolojisini her detayında fark edebileceğiniz kombi çeşitlerinin başında Condens 5700i W modeli geliyor. % 94 mevsimsel enerji verimliliği sunan yoğuşmalı kombi, yüksek performans ve düşük gaz tüketimi beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

Condens 1200 W % 94 mevsimsel enerji verimliliği özelliği bu kombide de mevcut olmakla birlikte cihazın 20/22, 24/24 ve 28/30 kW seçenekleri sunduğunu eklemek gerekir. Gayet sessiz çalışan bu kombi, tasarımının kompakt olmasıyla da dikkat çekiyor.

Yeni Condens 2200i W A sınıfı enerji tüketimi ve % 94 mevsimsel enerji verimliliği ile ön plana çıkan Condens 2200i W tüm yaşam alanlarında kullanıma uygundur. Estetik ve şık tasarımı yaşam alanlarına değer katar.

Condens 7000i W Estetik görünümüyle beğeni toplayan Bosch kombi modeli 24, 30 kW ısıtma ve 28, 35 kW sıcak su ve ısıtma kapasite alternatifleri sunuyor. % 93 enerji verimliliği değeri ve uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Condens 2500 W Yoğuşmalı Bosch kombi modelleri arasında en çok ilgi görenlerden biri de Condens 2500 W modelidir. Düşük gaz tüketiminin yanı sıra 47 dB'den daha düşük bir ses seviyesiyle ile konforu ön plana çıkarıyor.

Comfort Condense Mutlaka incelenmesi gereken Bosch kombi çeşitlerinden biri olan Comfort Condense modeli 30 ve 35 kW ısıtma kapasite seçenekleri sunan bir cihazdır. Bu özel kombi modeli ve diğer Bosch kombiler için Bosch Home Comfort internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.