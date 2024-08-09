Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurları üzerinde küresel piyasalardaki satış baskısının etkileri devam etti.

Dolar/TL, güne yüzde 0,22 yükselişle 33,58 civarında başladı. Euro/TL de 36,72'den el değiştirdi.

Türk Lirası, bu hafta dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti, kurda yeni zirve 33,61'e yükseldi.

Merkez Bankası, dün yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korudu. 2025 ve 2026 tahminleri, sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde kaldı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin öngörüldüğü gibi başladığını belirtirken, sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini vurguladı.

Kur korumalı mevduat hesaplarından geçen hafta 67,7 milyar lira ile 6 ayın en hızlı çıkışı yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz." dedi.

KÜRESEL PİYASALAR YATIŞIYOR

Yatırımcılar ABD'de eylülde beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin daha fazla ipucu bekliyorlar.

ABD'de dün açıklanan veri, işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta beklenilenden fazla düştüğünü göstererek istihdam piyasasına ilişkin endişelerin abartıldığına işaret etti.

Piyasalar verinin ardından 50 baz puan büyüklüğünde beklenilenin üzerinde bir faiz indirimi olasılığını yüzde 69'dan yüzde 54'e düşürdü.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) bazı yetkililer, enflasyonun faiz indirimleri için yeterli seviyede yavaşladığına olan güvenlerinin arttığını söylediler.