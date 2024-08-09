Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 610 TL'den başlarken, ons altının değeri ise 2.427 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 9 Ağustos altın fiyatları...
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 09:53, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 09:55
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 611 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 178 liradan, işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.611,3950
Satış: 2.611,6000
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.178,1300
Satış: 4.269,9700
ONS altın fiyatı
Alış 2.427,02
Satış: 2.428,18
Cumhuriyet altını
Alış: 16.713,1300
Satış: 17.029,5900
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.327,71
Satış: 8.537,86
Ata altın fiyatı
Alış: 17.394,64
Satış: 17.838,36
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.419,08
Satış 1.858,08
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.401,51
Satış: 2.540,66
Ziynet altın fiyatı
Alış: 16.717,91
Satış: 17.032,70