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DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, İnternet sitesinden 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): Başvurularının Alınmaya başlandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 10:06, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 10:09
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DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM'den duyuru:

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

DUYURU

(9 Ağustos 2024)

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): Başvurularının Alınması

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi: Kılavuzlar ve Başvuru Bilgileri

ÖSYM sayfasına ulaşmak için tıklayınız

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