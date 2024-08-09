YÖK, Üniversite idari personelinin karşılıklı yer değişikliği çalışmasını hazırlayarak Cumhurbaşkanlığı'na sundu

27 Şubat 2024 tarihli, "YÖK, İdari Personelin Becayiş Hakkı İçin İlk Adımı Attı" başlıklı yazımızda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar için karşılıklı yer değişikliği çalışması başlatıldığını ilk defa bu mecradan biz gündeme taşımıştık.

Devlet üniversiteleri, farklı devlet yükseköğretim kurumlarına geçme isteği olan memurların taleplerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının hazırladığı sistem üzerinden alınması suretiyle ilk adım atılmıştı.

Bu kapsamda, 2024-2025 yıllarını kapsayan Yedinci Dönem Toplu Sözleşme hükümleri doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversite idari personelinin karşılıklı yer değişikliği hakkı için toplanan taleplere göre hazırlanan mevzuat çalışması ve veriler; memur kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapılabilecek yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususları belirleme yetkisinin Cumhurbaşkanına ait olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığına arz edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak değerlendirme sonrası, devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan memurların uzun süredir bekledikleri karşılıklı yer değişikliği hakkına kavuşmalarının sağlanacağını ümit ediyoruz!

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