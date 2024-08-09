YÖK, Üniversite idari personelinin karşılıklı yer değişikliği çalışmasını hazırlayarak Cumhurbaşkanlığı'na sundu

DMM'den 'maymun çiçeği vakası' açıklaması
DMM'den 'maymun çiçeği vakası' açıklaması
Avukatlara kötü haber: Reklam yapmaları yasaklandı
Avukatlara kötü haber: Reklam yapmaları yasaklandı
Tek gemide 4 farklı sevk sistemi: Sadece Türkiye yapabildi
Tek gemide 4 farklı sevk sistemi: Sadece Türkiye yapabildi
Antalya'da korkutan deprem
Antalya'da korkutan deprem
Kanserde umut veren gelişme
Kanserde umut veren gelişme
Bakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması
Bakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması
YÖKDİL, 101 bin 96 adayın katılımıyla yapılacak
YÖKDİL, 101 bin 96 adayın katılımıyla yapılacak
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Emlakta yeni dönem... Yılbaşından itibaren mecburi olacak
Emlakta yeni dönem... Yılbaşından itibaren mecburi olacak
Ankara'da otobüs köprüye saplandı: 11 can kaybı
Ankara'da otobüs köprüye saplandı: 11 can kaybı
12 ilde terör operasyonu: 76 mağara imha edildi!
12 ilde terör operasyonu: 76 mağara imha edildi!
Emekliye 81 ilde yüzde 50'ye varan indirim
Emekliye 81 ilde yüzde 50'ye varan indirim
TSK'ya dair atama kararı yayımlandı
TSK'ya dair atama kararı yayımlandı
Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak
Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak
MEB'den kayıt için bağış talep eden okullar hakkında uyarı
MEB'den kayıt için bağış talep eden okullar hakkında uyarı
Bakan Kurum: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz
Bakan Kurum: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
TFF'den Yargıtay açıklaması
TFF'den Yargıtay açıklaması
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?
'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?
RTÜK: Sokak röportajları takip altında
RTÜK: Sokak röportajları takip altında
Bankaların kredi kartı alacakları 1,5 trilyon liraya ulaştı
Bankaların kredi kartı alacakları 1,5 trilyon liraya ulaştı
Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Enflasyon beklentileri neden farklılık gösteriyor?
Enflasyon beklentileri neden farklılık gösteriyor?
Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme: Son veriler paylaşıldı
Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme: Son veriler paylaşıldı
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

YÖK, Üniversite idari personelinin karşılıklı yer değişikliği çalışmasını hazırlayarak Cumhurbaşkanlığı'na sundu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, toplu sözleşme kapsamında üzerine verilen görevi yerine getirerek üniversite idari personelinin karşılıklı yer değişikliği hakkının gerçekleşmesini temin etmek amacıyla hazırladığı çalışmayı Cumhurbaşkanlığına arz etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 11:10, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 12:46
Yazdır
YÖK, Üniversite idari personelinin karşılıklı yer değişikliği çalışmasını hazırlayarak Cumhurbaşkanlığı'na sundu

27 Şubat 2024 tarihli, "YÖK, İdari Personelin Becayiş Hakkı İçin İlk Adımı Attı" başlıklı yazımızda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar için karşılıklı yer değişikliği çalışması başlatıldığını ilk defa bu mecradan biz gündeme taşımıştık.

Devlet üniversiteleri, farklı devlet yükseköğretim kurumlarına geçme isteği olan memurların taleplerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının hazırladığı sistem üzerinden alınması suretiyle ilk adım atılmıştı.

Bu kapsamda, 2024-2025 yıllarını kapsayan Yedinci Dönem Toplu Sözleşme hükümleri doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversite idari personelinin karşılıklı yer değişikliği hakkı için toplanan taleplere göre hazırlanan mevzuat çalışması ve veriler; memur kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapılabilecek yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususları belirleme yetkisinin Cumhurbaşkanına ait olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığına arz edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak değerlendirme sonrası, devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan memurların uzun süredir bekledikleri karşılıklı yer değişikliği hakkına kavuşmalarının sağlanacağını ümit ediyoruz!

Twiter X: edipuzen

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber