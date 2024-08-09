Brent petrolün varil fiyatı 79,09 dolar

Dün 79,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,16 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 79,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 76,17 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumundaki ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporunun resesyon endişelerini artırması, petrol piyasalarında talep endişelerini beslemeye devam ediyor.

Dün ülkede açıklanan işsizlik maaşı başvuruları verilerinde yaşanan düşüşün iş gücü piyasasının durumu konusunda bir miktar rahatlama sağlasa da resesyon endişelerine zayıf gelen şirket bilançolarının eklenmesi piyasa oyuncularının talep iştahını azaltıyor.

Ayrıca, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes sağlanacağı ihtimali piyasalardaki arz endişelerini hafifleterek, fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için ortak çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir değişimi için müzakereleri 15 Ağustos'ta yeniden başlatma çağrısı yapıldı.

Müzakerelerin yeni sürecinin Mısır'ın başkenti Kahire veya Katar'ın başkenti Doha'da başlatılmasına işaret edildi.

Öte yandan, çarşamba günü ABD'de ham petrol stoklarının azaldığına ilişkin verilerin ardından ülkede talebin arttığı öngörülerinin güçlenmesi, fiyatların daha fazla düşüşünü kısıtladı.

Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azaldığını gösterdi. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Bunun yanı sıra, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılması, ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini kaybetmesine neden olarak talebi olumlu yönde etkileyeceği anlamına geldiğinden fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD Dolar Endeksi, önceki işlem seansına göre saat 09.31'de yerel saatte (0631 GMT) yüzde 0.05 azalarak 103,16'ya düştü.

Brent petrolde teknik olarak 79,68 ile 80,40 dolar aralığının direnç, 77,94 ile 76,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.