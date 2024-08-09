Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımına karar verildi

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi, zabıtanın yanı sıra yıkımı gerçekleştirecek iş makineleri de gönderildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.

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