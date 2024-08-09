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İzmir'de fuhuş operasyonu: 10 kişi tutuklandı

İzmir'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 10:45, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 10:45
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İzmir'de fuhuş operasyonu: 10 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 36 mağdura zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen B.Ü'nün de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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