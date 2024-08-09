Spor sahalarının yeni sevinç pozu: Yusuf Dikeç tarzı

DMM'den 'maymun çiçeği vakası' açıklaması
DMM'den 'maymun çiçeği vakası' açıklaması
Avukatlara kötü haber: Reklam yapmaları yasaklandı
Avukatlara kötü haber: Reklam yapmaları yasaklandı
Tek gemide 4 farklı sevk sistemi: Sadece Türkiye yapabildi
Tek gemide 4 farklı sevk sistemi: Sadece Türkiye yapabildi
Antalya'da korkutan deprem
Antalya'da korkutan deprem
Kanserde umut veren gelişme
Kanserde umut veren gelişme
Bakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması
Bakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması
YÖKDİL, 101 bin 96 adayın katılımıyla yapılacak
YÖKDİL, 101 bin 96 adayın katılımıyla yapılacak
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Emlakta yeni dönem... Yılbaşından itibaren mecburi olacak
Emlakta yeni dönem... Yılbaşından itibaren mecburi olacak
Ankara'da otobüs köprüye saplandı: 11 can kaybı
Ankara'da otobüs köprüye saplandı: 11 can kaybı
12 ilde terör operasyonu: 76 mağara imha edildi!
12 ilde terör operasyonu: 76 mağara imha edildi!
Emekliye 81 ilde yüzde 50'ye varan indirim
Emekliye 81 ilde yüzde 50'ye varan indirim
TSK'ya dair atama kararı yayımlandı
TSK'ya dair atama kararı yayımlandı
Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak
Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak
MEB'den kayıt için bağış talep eden okullar hakkında uyarı
MEB'den kayıt için bağış talep eden okullar hakkında uyarı
Bakan Kurum: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz
Bakan Kurum: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
TFF'den Yargıtay açıklaması
TFF'den Yargıtay açıklaması
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?
'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?
RTÜK: Sokak röportajları takip altında
RTÜK: Sokak röportajları takip altında
Bankaların kredi kartı alacakları 1,5 trilyon liraya ulaştı
Bankaların kredi kartı alacakları 1,5 trilyon liraya ulaştı
Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Enflasyon beklentileri neden farklılık gösteriyor?
Enflasyon beklentileri neden farklılık gösteriyor?
Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme: Son veriler paylaşıldı
Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme: Son veriler paylaşıldı
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Ana sayfaHaberler Spor

Spor sahalarının yeni sevinç pozu: Yusuf Dikeç tarzı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran ve atış tarzıyla fenomen olan Yusuf Dikeç'in etkisi, farklı branşlarda spor sahalarına da yansıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 12:15, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 14:50
Yazdır

Tarzıyla dünya çapında ilgi gören milli sporcu Yusuf Dikeç'in, lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizat kullanmadan bir eli cebinde atış tarzı, farklı branşlardaki sporcular için de sevinç gösterisi haline geldi; sporcular yaşadıkları sevinci, "Yusuf Dikeç pozu"yla ifade etmeye başladı.

Duplantis dünya rekorunu "Yusuf Dikeç pozu"yla kutladı

İsveçli atlet Armand Duplantis, Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama finallerinde 6,25 metrelik atlayışıyla Çin'de düzenlenen Elmas Lig'de kendisine ait (6,24) dünya rekorunu geliştirerek olimpiyat rekorunu kırdı ve altın madalyaya ulaştı.

Duplantis, rekor kırdıktan sonra Dikeç pozu verdi.

Avustralyalı sırıkla atlamacı Kennedy ve Jamaikalı diskçi Stona da Dikeç pozuyla sevindi

Paris 2024'ün kadınlar sırıkla atlamadaki Avustralyalı altın madalyalı sporcusu Nina Kennedy de Dikeç'in popüler duruşunu yaptı.

Kennedy, 4,90 metrelik derecesiyle altın madalyaya uzanırken sevinç gösterisi Dikeç pozu oldu.

Erkekler disk atmada Jamaikalı Roje Stona, 70 metrelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Sporcu başarısını, "Yusuf Dikeç pozu" vererek kutlayanlar arasında yer aldı.

Türkiye'yi atletizmde erkekler 400 metre engel mücadelesinde temsil eden Berke Akçam yarı finale yarışı öncesinde son hazırlığını yaparken pistte Dikeç pozunu verdi.

Macar yüzücü Betlehem, 3'üncülüğünü Dikeç pozuyla kutladı

Milli yüzücüler Kuzey Tunçelli ve Emir Batur Albayrak'ın da mücadele ettiği erkekler maraton 10 kilometre mücadelesinde, Macar sporcu David Betlehem de "Yusuf Dikeç pozu"nu verenler arasında yer aldı.

Sporcuların Sen Nehri'nde mücadele verdiği maraton yüzme yarışında finişe 3. sırada giren Betlehem, sevinç gösterisi sırasında "Yusuf Dikeç pozu"yla görüntü verdi.

Futbol sahalarına da yansıdı

Milli atıcının pozu, futbol sahalarında da görülmeye başlandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile yaptığı ilk maçta 80. dakikada frikik golü attan İrfan Can Kahveci, takım arkadaşlarıyla sevinç yaşarken "Yusuf Dikeç pozu" verdi.

İskoçya'nın Rangers takımının Cyriel Dessers, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ukrayna'nın Dynamo Kiev takımı ile yaptıkları ve 1-1 berabere kaldıkları maçta uzatma bölümünde attığı golün ardından sevinirken tribünlerden gelen desteğe Dikeç pozuyla cevap verdi.

Ajax deplasmanda kazandı, sevinç "Yusuf Dikeç pozu" oldu

Hollanda ekibi Ajax'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 1-0 yendiği maçta 28. dakikada gol atan Steven Berghuis, sevincini "Yusuf Dikeç pozu"yla yaptı.

Hollanda ekibi sosyal medyadaki X hesabından futbolcusunun bu görüntüsünü paylaşırken milli atıcının hesabını da paylaşıma etiketledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber