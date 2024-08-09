Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

DMM'den 'maymun çiçeği vakası' açıklaması
DMM'den 'maymun çiçeği vakası' açıklaması
Avukatlara kötü haber: Reklam yapmaları yasaklandı
Avukatlara kötü haber: Reklam yapmaları yasaklandı
Tek gemide 4 farklı sevk sistemi: Sadece Türkiye yapabildi
Tek gemide 4 farklı sevk sistemi: Sadece Türkiye yapabildi
Antalya'da korkutan deprem
Antalya'da korkutan deprem
Kanserde umut veren gelişme
Kanserde umut veren gelişme
Bakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması
Bakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması
YÖKDİL, 101 bin 96 adayın katılımıyla yapılacak
YÖKDİL, 101 bin 96 adayın katılımıyla yapılacak
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Emlakta yeni dönem... Yılbaşından itibaren mecburi olacak
Emlakta yeni dönem... Yılbaşından itibaren mecburi olacak
Ankara'da otobüs köprüye saplandı: 11 can kaybı
Ankara'da otobüs köprüye saplandı: 11 can kaybı
12 ilde terör operasyonu: 76 mağara imha edildi!
12 ilde terör operasyonu: 76 mağara imha edildi!
Emekliye 81 ilde yüzde 50'ye varan indirim
Emekliye 81 ilde yüzde 50'ye varan indirim
TSK'ya dair atama kararı yayımlandı
TSK'ya dair atama kararı yayımlandı
Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak
Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak
MEB'den kayıt için bağış talep eden okullar hakkında uyarı
MEB'den kayıt için bağış talep eden okullar hakkında uyarı
Bakan Kurum: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz
Bakan Kurum: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
TFF'den Yargıtay açıklaması
TFF'den Yargıtay açıklaması
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?
'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?
RTÜK: Sokak röportajları takip altında
RTÜK: Sokak röportajları takip altında
Bankaların kredi kartı alacakları 1,5 trilyon liraya ulaştı
Bankaların kredi kartı alacakları 1,5 trilyon liraya ulaştı
Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Enflasyon beklentileri neden farklılık gösteriyor?
Enflasyon beklentileri neden farklılık gösteriyor?
Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme: Son veriler paylaşıldı
Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme: Son veriler paylaşıldı
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,8 milyar lira ödeme yaptıklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 13:00, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 12:18
Yazdır
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirterek ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,8 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

Destekler yıl sonuna kadar sürecek

Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yılın sonuna kadar uzatıldığını kaydetti.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 92,1 milyar TL destek sağladık" dedi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "Aile Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 3,2 milyon hanemize 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 2,2 milyon hanemize 5,4 milyon çocuk için yaklaşık 900 milyon TL olmak üzere toplamda yaklaşık 3,8 milyar TL ödeme yapacağız" dedi.

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının altını çizen Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber