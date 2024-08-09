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KOSGEB'in iş geliştirme desteği için girişimci seçme süreci başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği kapsamında başlayan jüri değerlendirme sürecine ilişkin, "Artık girişimcilerimiz KOSGEB'e gelmeyecek, KOSGEB girişimcilerimize gidecek. KOSGEB girişimci seçmelerimiz 81 ilde devam ediyor" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 13:43, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 13:45
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KOSGEB'in iş geliştirme desteği için girişimci seçme süreci başladı

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın ve KOSGEB'in girişimcilerin yanında olmaya devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda, desteklenecek girişimcilerin belirleneceği jüri değerlendirme sürecine değinen Kacır, şunları kaydetti:

"Artık girişimcilerimiz KOSGEB'e gelmeyecek, KOSGEB girişimcilerimize gidecek. KOSGEB girişimci seçmelerimiz 81 ilde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve KOSGEB yanınızda. Girişimcilerimizin yenilikçi fikirleriyle buluştuğumuz KOSGEB girişimci seçmeleri, ülkemizin dört bir yanında devam ediyor. İlham veren projeleri ile büyük ve güçlü Türkiye'nin yapı taşlarını oluşturan girişimcilerimize destek olmaktan gurur duyuyoruz, girişimci seçmelerimiz 15 Ağustos'a kadar devam edecek."

Geri ödemeler, 36 aylık programın sonunda başlayacak

Bakanlıktan yapılan açıklama göre, "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla yola çıkan Başkanlık, girişimcilerin projeleriyle kendilerini göstermelerini ve yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı amaçlıyor.

İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin başvurabildiği "Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"ne 10 Mayıs-28 Haziran döneminde toplam 3 bin 380 girişimci başvurdu. Kurullardan geçen 984 girişimci, 1 Ağustos'ta başlayan süreç kapsamında 15 Ağustos'a kadar jüriler tarafından değerlendirilecek.

Girişimci Destek Programı, "İş Kurma Desteği" ve "İş Geliştirme Desteği" olmak üzere iki ana başlıktan oluşuyor. İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimcilere 1,5 milyon lira üst limit dahilinde, yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli imkan sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ilave edilecek.

Uygulama kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanacak. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak. İşletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

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