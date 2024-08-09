Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 13:50, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 13:50
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ihBZdcImIq