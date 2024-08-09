Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek! #MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ihBZdcImIq

Açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

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