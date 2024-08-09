Antalya'da korkutan deprem

11.51 saatinde ise 4,2 büyüklüğünde ikinci deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaş'ta 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem

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