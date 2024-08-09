Antalya'da korkutan deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 14:00, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 14:00
Kaş'ta 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının 11,76 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
İKİNCİ DEPREM
11.51 saatinde ise 4,2 büyüklüğünde ikinci deprem oldu.
Sarsıntı 12,4 kilometre derinlikte kaydedildi.