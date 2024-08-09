Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Astsubay Kalaz'ın ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 14:35, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak üs bölgesinde arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kalaz'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğinde bulundu.