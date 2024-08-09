Dünya Bankası, TOBB'un eğitim modelini örnek gösterdi

Dünya Bankası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin eğitim modelini örnek olarak gösterdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Dünya Bankası, orta gelir tuzağından çıkmak isteyen ülkelere TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitemizde uygulanan Türkiye'nin ilk ve tek ortak eğitim modelini örnek olarak gösterdi." ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya Bankasının 2024 yılı Dünya Kalkınma Raporu'nda, TOBB ETÜ'nün yenilikçilik ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlama konusunda dünyaya örnek olarak gösterilmesi gurur verici. 21 yıl önce kurduğumuz hayale ortak olan, üniversitemizi küresel başarı örneği haline getiren tüm akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum."