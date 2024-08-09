Ankara'da farklı suçlardan aranan 676 şüpheli yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında farklı suçlardan aranan 676 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 16:02, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 16:03
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2-8 Ağustos tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 23, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 277 ve aranan 336 kişi yakalandı.