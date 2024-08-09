Ortaöğretim KPSS geç başvuru süresi uzatıldı
ÖSYM'den yapılan duyuruya göre; 2024 Ortaöğretim KPSS geç başvuru tarihi 12 Ağustos 2024 saat 23.59'a kadar uzatıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 16:17, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 16:20
ÖSYM açıklamasında: '2024- KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın geç başvuru işlemlerinde kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler nedeniyle 2024 KPSS-Ortaöğretim Sınavı geç başvuru işlemleri 12 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır' ifadelerine yer verildi.
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim: Geç Başvuru Süresinin Uzatılmasıhttps://t.co/TTG0HPks1B pic.twitter.com/YDDkBKAsJcÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 9, 2024