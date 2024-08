'FETÖ'nün ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz'

GÖRİCE (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, terör örgütü FETÖ'nün Arnavutluk'tan temizlenmesini beklediklerini, FETÖ'nün ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Arnavutluk?un Görice (Korçe) kentinde düzenlediği arıcılık eğitimi programının sertifika ve malzeme teslim programı düzenlendi. Sertifika dağıtım programına Arnavutluk Tarım ve Kırsal Gelişim Bakanı Anila Denaj, Türkiye?nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata ile diğer davetliler katıldı.

Bakan Denaj, burada yaptığı konuşmada, Türkiye?nin her zaman ve her zorlukta Arnavutluk?un yanında olduğunu söyledi. TİKA?nın arıcılık projesinin gençler için birçok kapı açtığına işaret eden Denaj, "Projeye katılan gençlerin işlerinde parlak bir ekonomik geleceğe sahip olacağına inanıyorum." dedi.

Büyükelçi Atay da Arnavutluk?a her zaman destek vereceklerini söyleyerek, "Nitelikli iş gücünün Arnavutluk içinde muhafaza edilmesi meselesinin ülke geleceği için kritik bir konu olduğu göz önüne alındığında bu proje gibi gençleri tarıma yönlendiren gayretlerde akıtılan her damla terin ve harcanan emeğin önemi kendiliğinden ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Görice İl Meclisi ile işbirliğinde düzenlenen iki aylık eğitim programına işsiz ve daha önce arıcılık üzerine çalışmamış 30 gence eğitim verildi. Sertifikalarının yanı sıra TİKA tarafından gençlere arıcılık ekipmanlarıyla birlikte 5 kovan hibe edilirken Görice Meslek Okuluna da 35 kovan bağışlandı.

- Atay: "FETÖ?nün ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz"

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Atay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama?nın dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, Fetullahçı Terör Örgütü?nün (FETÖ) Arnavutluk?taki varlığı ile TİKA?nın Arnavutluk?taki faaliyetlerine değindi.

Türkiye ile Arnavutluk?un çok derin, tarihi ve sosyal güçlü ilişkilere sahip iki kardeş ülke olduğuna işaret eden Atay, tarım alanındaki faaliyetlerin yanı sıra diğer alanlarda da ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan?ın önderliğinde gayretlerini sürdürdüklerini söyledi.

İki lider arasında dün bir telefon görüşmesi olduğunu anımsatan Atay, şöyle dedi:

"Biliyorsunuz iki lider arasındaki ilişkiler çok yakın ve sürekli diyalog içindeler. Çok sık ziyaretler oluyor, dolayısıyla bu telefon görüşmesi de bu yoğun ilişkiler çerçevesinde yapılan bir görüşmeydi. Bu telefon görüşmesinde ilişkilerimizin her boyutu ele alındı. Uluslararası kuruluşlardaki işbirliğimize değinildi. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim her seviyede ve her görüşmede ifade ettiğimiz gibi Arnavutluk?taki terör örgütü FETÖ kalıntılarının temizlenmesi yönündeki beklentimizi özellikle eğitim, din işleri ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren FETÖ kalıntılarının arındırılması için beklentimizi tekrar vurguladı. Biz bunu zaten her görüşmede vurguluyoruz."

FETÖ?nün Arnavutluk?tan temizlenmesi konusunun sadece Türkiye?nin meselesi olmadığını, bunun Arnavutluk devleti ve Arnavut kardeşleri için de tehdit olduğunu vurgulayan Atay, "Bunları arındırmak, buradan göndermek sadece Türkiye?nin beklentisi ile yapılması gereken değil, kendi devletinin bekası, geleceği ve sağlığı açısından, huzuru açısından da Arnavutluk?un zaten kendiliğinden yapacağı bir iş." diye konuştu

Bu konuda da sonuç alacaklarını belirten Atay, "Bu konuda da olumlu gelişmeler oluyor, olacak. Arnavutluk?taki FETÖ varlığı ilişkilerimizin derinleşmesine, ileriye götürülmesine asla engel değildir. Bunların ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Bu konuda son derece kararlı olduğumuzu ve bunu sonuna kadar takip edeceğimizi de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak bunun benim gündemimin birinci maddesi olduğunu da hem size hem Arnavutluk halkına açıklamak istiyorum, hem de buradaki uluslararası topluma duyurmak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.