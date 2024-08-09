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MEB'den Sözleşmeli öğretmenler için yer değiştirme duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığınca, sözleşmeli personel mevzuatına tabi olan öğretmen eşlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 19:16, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 19:22
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MEB'den Sözleşmeli öğretmenler için yer değiştirme duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla duyuru kapsamında yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak 13-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

Atama işlemleri 22 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yapılacak.

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