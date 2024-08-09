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Açık Radyo davasında RTÜK'ün itirazı reddedildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Açık Radyo'nun lisansının iptal edilmesine dair aldığı kararın yürütmesi Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu. Açık Radyo'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, RTÜK'ün yürütmenin durdurulmasına karşı yaptığı itiraz ise Ankara Bölge 10. İdare Mahkemesi'nce reddedildi." denildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 19:26, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 19:28
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Açık Radyo davasında RTÜK'ün itirazı reddedildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Açık Radyo'nun lisansının iptal edilmesine dair aldığı kararın yürütmesinin Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından durdurulmasına yönelik itirazı karara bağlandı.

RTÜK tarafından yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge 10. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararında yasaya aykırılık bulunmadığından itiraz isteminin reddine karar verildi.

Karar üzerine açıklama yapan Açık Radyo'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kararın ülkedeki ifade ve basın-yayın özgürlüğü açısından umut verici bir haber olduğu belirtilirken, "Yargısal süreç devam edecek olmakla beraber bu karar ile radyomuzun yayınlarını sürdürmesi ile ilgili ciddi bir engel aşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açık Radyo'nun açıklaması şu şekilde:

"Mahkeme RTÜK'ün İtirazını Reddetti Açık Radyo ile ilgili yargısal süreçte olumlu bir aşamayı daha katetmiş bulunuyoruz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen yayın durdurma ve para cezası kararı aleyhine açılan davada Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından 08.07.2024 tarihinde 'yürütmeyi durdurma kararı' verilmiş, bu karara RTÜK tarafından itiraz edilmişti.

NE OLMUŞTU?

RTÜK 'toplumu kin ve düşmanlığa tahrikten' 5 gün program durdurma cezasına uymadığı gerekçesiyle Açık Radyo'nun yayın lisansını iptal etmişti.

RTÜK tarafından Açık Radyo'ya verilen yayın durdurma ve para cezası kararı aleyhine açılan davada Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından 08.07.2024 tarihinde 'yürütmeyi durdurma kararı' verilmiş, bu karara RTÜK tarafından itiraz edilmişti.

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