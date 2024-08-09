Ankara'daki kazada 22 kişinin tedavisi sürüyor
Sağlık Bakanlığı, Ankara Polatlı'da meydana gelen otobüs kazası ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yaralanan 30 kişiden 8'i taburcu edildi, 22 kişinin tedavisi sürüyor." denildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 20:27, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 21:13
Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkiinde bir otobüs yoldan çıkarak köprünün beton kolonuna çarpması sonucunda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.
Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Sağlık Bakanlığı, kazada yaralanan 30 kişiden 8'inin taburcu edildiğini açıkladı. 22 kişinin ise tedavisi sürüyor., Ankara'da otobüs köprüye saplandı: 11 can kaybı