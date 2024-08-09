Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı
Baykar'ın Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta inşa ettiği 1012 hanelik kalıcı deprem konutlarının ilkleri, Adıyaman'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilmeye başlandı.Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar:"Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta başlattığımız 1012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık. 349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 21:15, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 21:17
ADIYAMAN (AA) - Baykar'ın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 3 ilde yaptırdığı konutlardan Adıyaman'da tamamlananlar hak sahiplerine teslim ediliyor.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta başlattığımız 1012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık. 349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık. Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın." ifadelerini kullandı.