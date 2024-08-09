Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı

ADIYAMAN (AA) - Baykar'ın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 3 ilde yaptırdığı konutlardan Adıyaman'da tamamlananlar hak sahiplerine teslim ediliyor.



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta başlattığımız 1012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık. 349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık. Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın." ifadelerini kullandı.