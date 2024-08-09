Fenerbahçe, genç stoper Yiğit Fidan'ı kadrosuna kattı

Bursaspor altyapısında yetişen Yiğit, Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net