Fenerbahçe, genç stoper Yiğit Fidan'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe, genç stoper Yiğit Fidan'ı kadrosuna kattı. Bursaspor altyapısında yetişen Yiğit, Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydi.
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 21:18, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 21:18
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, genç futbolcu Yiğit Fidan'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki stoperle 4 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.
Bursaspor altyapısında yetişen Yiğit, Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydi.