Nike, Türkiye'den online siparişlerini kapattı

Popüler spor ayakkabı markası Nike, bugün web sitesinde "Türkiye'de Nike.com ve Nike App üzerinden şu an için alışveriş yapılamamaktadır." başlığıya bir bilgilendirme yayınladı. Şirket, an itibariyle müşterilerin sipariş veremeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, "Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye'deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz" dendi.

Nike, bu süreçte şirket olarak tüketicilere siparişlerinin sorunsuz şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemedikleri için Türkiye'den verilen online siparişlerin şu an için askıya alındığını kaydetti.

Açıklamada şu soru-cevaplar yer aldı:

"Neden sipariş veremiyorum?

Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişiklikler nedeniyle maalesef şu an için Nike.com ve Nike App üzerinden alışveriş yapılamamaktadır. Söz konusu değişikliğin tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelediğimiz bu süreçte yaşanan olumsuzluktan dolayı özür dileriz. Durumu takip etmeye ve Türkiye'deki tüketicilerimize en iyi şekilde hizmet sunmaya devam edeceğiz. Güncel bilgiler için daha sonra Yardım sayfamızı tekrar kontrol edebilirsiniz.

Nike ürünlerini başka nereden satın alabilirim?

Türkiye genelindeki Nike mağazalarımızdan ve perakende satış iş ortaklarımızdan Nike ürünlerini satın almaya devam edebilirsiniz. Size en yakın Nike mağazasını bulmak için Mağaza Bulucu aracımızı kullanabilirsiniz."