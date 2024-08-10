Yargıtay eşinin akrabalarıyla görüşmek istememeyi kusur saydı
Yargıtay eşinin akrabalarıyla görüşmek istememeyi kusur saydı
Tatile gidecekler dikkat! Bu plajlarda denize girmek yasaklandı
Tatile gidecekler dikkat! Bu plajlarda denize girmek yasaklandı
MEB'den Fransız okullarına dair açıklama
MEB'den Fransız okullarına dair açıklama
Goldman ve Citi'den Türkiye analizi
Goldman ve Citi'den Türkiye analizi
E-ticarette iade masrafları bir yıl daha tüketiciye yansıtılmayacak
E-ticarette iade masrafları bir yıl daha tüketiciye yansıtılmayacak
Memurları ilgilendiren yıllık izin kararı
Memurları ilgilendiren yıllık izin kararı
Merkez Bankası yurt içi swap açığını kapattı
Merkez Bankası yurt içi swap açığını kapattı
Şike kumpası hakimi Şen tutuklandı
Şike kumpası hakimi Şen tutuklandı
Gazze'de okula saldıran İsrail, en az 100 Filistinliyi katletti
Gazze'de okula saldıran İsrail, en az 100 Filistinliyi katletti
Bu hafta Borsa İstanbul kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Bu hafta Borsa İstanbul kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Nike, Türkiye'den online siparişlerini kapattı
Nike, Türkiye'den online siparişlerini kapattı
Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı
Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı
Ankara'daki kazada 22 kişinin tedavisi sürüyor
Ankara'daki kazada 22 kişinin tedavisi sürüyor
Trafik sigortasında eylül ayı azami prim artış oranı belli oldu
Trafik sigortasında eylül ayı azami prim artış oranı belli oldu
Bakan müjdeyi verdi! Tarımsal Destek Ödemeleri hesaplara yatıyor
Bakan müjdeyi verdi! Tarımsal Destek Ödemeleri hesaplara yatıyor
Limon fiyatları neden çok yükseldi?
Limon fiyatları neden çok yükseldi?
Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak
Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak
Ayşenur'un katiline verilen iyi hal indirimi Yargıtay'a taşındı
Ayşenur'un katiline verilen iyi hal indirimi Yargıtay'a taşındı
Altındağ'da köpek ölümleri: Soruşturma başlatıldı
Altındağ'da köpek ölümleri: Soruşturma başlatıldı
Kasalarca domatesi çöpe döken işletmeye para cezası
Kasalarca domatesi çöpe döken işletmeye para cezası
Ortaöğretim KPSS geç başvuru süresi uzatıldı
Ortaöğretim KPSS geç başvuru süresi uzatıldı
Instagram ne zaman açılacak? Uraloğlu'ndan yeni açıklama
Instagram ne zaman açılacak? Uraloğlu'ndan yeni açıklama
DMM'den 'maymun çiçeği vakası' açıklaması
DMM'den 'maymun çiçeği vakası' açıklaması
Tek gemide 4 farklı sevk sistemi: Sadece Türkiye yapabildi
Tek gemide 4 farklı sevk sistemi: Sadece Türkiye yapabildi
Antalya'da korkutan deprem
Antalya'da korkutan deprem
Kanserde umut veren gelişme
Kanserde umut veren gelişme
Bakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması
Bakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması
YÖKDİL, 101 bin 96 adayın katılımıyla yapılacak
YÖKDİL, 101 bin 96 adayın katılımıyla yapılacak
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Emlakta yeni dönem... Yılbaşından itibaren mecburi olacak
Emlakta yeni dönem... Yılbaşından itibaren mecburi olacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Memurları ilgilendiren yıllık izin kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) milyonlarca memuru ilgilendiren karar geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) "izin en fazla üç parçaya bölünebilir" kararının doğru uygulama olmadığını belirten KDK, yıllık izinlere "bölme" sınırı konulamayacağına karar verdi. Kamu çalışanları, kurum yönetimiyle uzlaşı içinde yıllık izinlerini istedikleri kadar bölebilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 09:16, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 09:08
Yazdır
Memurları ilgilendiren yıllık izin kararı

Yaz dönemiyle birlikte kamu çalışanları yıllık izinlerini yapmak için programlar yaparken, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) milyonlarca memuru sevindirecek karar çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) "izin en fazla üç parçaya bölünebilir" kararının doğru uygulama olmadığını belirten KDK, yıllık izinlere "bölme" sınırı konulamayacağına karar verdi. Böylece kamu çalışanları idareyle uzlaşı içinde yıllık izinlerini istedikleri kadar bölerek tatil yapabilecek.

Kamu çalışanlarından yana tavır

Sabah'ın haberine göre, KGM'de çalışan bir personel yıllık iznini kısa bölümlere ayırarak tatil yapmak istedi. Ancak genel müdürlük yıllık izinlerin ancak "üç parçaya bölünebileceğini" belirtti. Personel "mağduriyet yaşadığını" öne sürerek konuyu KDK'ya taşıdı. KDK Başkanı Şeref Malkoç yaz dönemi olması nedeniyle başvuruyu hızla işleme alıp inceleme başlattı. KDK uzmanları KGM ile temasa geçerek izahat istedi. Müdürlük kararında ısrarcı oldu. KDK ise hukuk, hakkaniyet ve insan haklarına uygunluk yönünde ele aldığı "yıllık iznin bölünmesi" konusunda kamu çalışanlarından yana tavır koydu.

KDK çalışanların anayasal ve yasal haklarına dikkat çekerek "başvuranın iddiaları, idarenin açıklamaları, ilgili mevzuat ve yargı kararları incelendiğinde, KDK olarak yaptığımız değerlendirme neticesinde, izinlerin bölümler halinde kullanılması açısından en çok üçe bölünebileceği düzenlemesinin ilga(iptal) edilerek izin süresinin bölümler halinde kullandırılması bakımından bir sayı sınırlaması getirilmemesine ilişkin düzenlemenin amacının iznin esnek olarak kullanılabilmesine imkan sağlaması" tespitini yaptı.

30 gün süre verildi

KDK, ilettiği yazıda, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kurum içi uygulamasını belirlemek adına yürürlükte olan Yıllık Ücretli İzin Uygulaması konulu iç genelgesinde izinlerin bölümler halinde kullandırılması bakımından meri mevzuata uygun düzenleme yapılması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tavsiyede bulunulmasına, bu karar üzerine tesis edilecek işlemin 30 gün içinde kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna karar verildi" görüşüne yer verildi.

Böylece kamu çalışanları, kurum yönetimiyle uzlaşı içinde yıllık izinlerini istedikleri kadar bölebilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber