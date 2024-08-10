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İstanbul'da 13 katlı binanın çatısında yangın

Kağıthane'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 09:57, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 09:59
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İstanbul'da 13 katlı binanın çatısında yangın

Hamidiye Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde bulunan binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanı fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binanın çatısından düşen odun parçaları otomobile hasar verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın sebebiyle binanın çatısında hasar oluştu.

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