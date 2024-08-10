Bakan Kacır: Artık A takımında yer alan bir Türkiye var

Bu yıl Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Bakan Kacır'ın katılımıyla başladı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla artık Anadolu'nun dört bir yanında 7'den 70'e çok daha geniş bir katılımla düzenlendiğini belirtti.

Hava ve ışık kirliliği açısından yaptıkları incelemeler sonucu bu yıl gökyüzü gözlem şenliği için Bursa Uludağ Kirazlıyayla'yı uygun alan olarak belirlediklerini aktaran Kacır, "Etkinliğimize 81 ilimizden yapılan 14 bin 506 başvuru, yeni bir rekoru beraberinde getirdi. Yapılan değerlendirme ve kura sonucu 1047 şanslı gökbilim meraklısı bizlerle birlikte bu heyecanı yaşamaya hak kazandı." diye konuştu.

Kacır, Perseid meteor yağmurunun en yoğun gerçekleşeceği günlerde düzenlenen etkinlik boyunca, gün içinde özel filtreli teleskoplarla güneş gözlemleri yapacaklarını, gece saatlerinde de galaksileri, yıldız kümelerini ve gökcisimlerini gözlemleyeceklerini, 39 teleskop eşliğinde bu laboratuvarda yer alan yıldızları, gök adaları, nebulaları keşfedeceklerini ve Satürn, Jüpiter, Mars, Uranüs gezegenleriyle Ay'ı gözlemlerken Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) izleyeceklerini bildirdi.

Gelecek gençlerde

Bilim insanlarının öte gezegenler, uydu teknolojileri, asteroitler, yıldız örtülmeleri gibi konularda sunumlar yaparak katılımcıları bilgilendireceğini vurgulayan Kacır, astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in deneyimlerini paylaşmak üzere gençlerle bir araya geleceğini kaydetti.

Kacır, gençlere ithafen, "Nasıl ki Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever gökyüzünün sınırlarını aştı, ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşıdıysa, inşallah sizin hayallerinizin sınırları da bu ufkun ötesine geçecek. Şüphesiz geleceğin Türk bilim insanları, astronotları, astronomları bugün aramızda yer alan gök bilimi meraklıları arasından çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kadim medeniyetin yapı taşlarını oluşturan nice bilim insanı ve tarihi şahsiyetin astronomide önemli eserler ortaya koyarak bilim tarihin seyrini değiştirdiğinin altını çizen Kacır, şöyle devam etti:

"Güneş'in de bir yörüngesinin bulunduğunu 9. yüzyılda keşfeden Fergani... Yıldız ve gezegen gözlemleriyle mühendisliğin temellerini atan Cezeri. 13. yüzyılda Anadolu topraklarında, Kırşehir'de tarihin ilk astronomi okulu ve gözlemevlerinden birini kuran Cacabey. Ay'ın haritasını çıkarmayı başaran ilk bilim insanı Ali Kuşçu gibi medeniyetimizin müstesna isimleri, insanoğlunun evreni anlama çabasına tercüman oldu. Bizler de kadim medeniyetimizin bu kıymetli mirasını bir adım daha ileriye taşımak amacıyla durmaksızın gayret gösteriyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda insanlığın ve ülkemizin geleceği için uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanarak ülkemizin teknolojik bağımsızlığını tesis etmeyi, uzaydaki hak ve menfaatlerimizi en üst düzeyde korumayı tarihi sorumluluk adlediyoruz."

"Artık A takımında yer alan bir Türkiye var"

Bakan Kacır, geride bıraktıkları 22 yılda uzay bilimi ve teknolojilerinde insan kaynağı, tasarım ve mühendislik yetkinliği açısından güçlü bir altyapı oluşturduklarına işaret etti.

Artık bilim ve teknoloji atılımlarını uzaya taşıyan bir Türkiye olduğunu vurgulayan Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Yüzyılı'nda da hayata geçirdiğimiz milletimizin istiklali ve istikbali için kritik öneme sahip projelerle artık daha gür bir sesle 'uzayda biz de varız' diyoruz. Metre altı çözünürlüğe sahip yer gözlem uydusu İMECE'yi milli imkanlarımızla geliştirdik ve ürettik. Geçtiğimiz yıl nisanda yörüngesine yerleştirdik ve uzayda yerini almasını sağladık. Türk mühendislerin eseri milli gururumuz İMECE, coğrafi kısıtlama olmaksızın Dünya'nın dört bir yanından yüksek çözünürlüklü görüntü elde ediyor. İMECE uydusunda elde ettiğimiz yetkinliği bir adım daha ileriye taşıyarak yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı kendi insan kaynağımızın alın ve akıl teriyle geliştirdik. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen, test edebilen ve geliştiren 11 ülkeden birisi olarak uydu üretiminde artık A takımında yer alan bir Türkiye var."

"Gençlerimizi uzay bilim ve teknolojileriyle buluşturacağız"

Kacır, "Türk Astronot ve Bilim Misyonu" kapsamında ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın ISS'te 13 bilimsel deneyi gerçekleştirdiğini, Tuva Cihangir Atasever'in de 7 deneyi icra ettiği yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla tamamladığını hatırlattı.

"Ülkemiz uzay bilim tarihi açısından imza niteliğindeki bu projeleri Milli Uzay Programı doğrultusunda güçlü ve bağımsız bir Türkiye'nin yerini uzayda da tahkim etmek için kararlılığımızın göstergesidir." diyen Kacır, Ay Programı kapsamında, Türk mühendisler ve bilim insanları tarafından tasarlanan ve üretilen uzay aracıyla Ay'a erişeceklerini söyledi.

Bakan Kacır, uluslararası işbirlikleriyle kuracakları uzay limanıyla Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini temin edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin evlatlarının geliştirdiği roketlerle bu ülkenin evlatlarının ürettiği uyduları kendimize ait bir uzay limanından uzaya göndereceğiz. İleri seviyede uzay gözlemleri için yürüttüğümüz Doğu Anadolu Gözlemevi projesini tamamlayarak, bölgemizin en gelişmiş teleskopuna sahip olacağız. Bursa'ya kazandırdığımız GUHEM gibi yurdumuzun dört bir yanında açacağımız yeni bilim merkezleriyle gençlerimizi uzay bilim ve teknolojileriyle buluşturacağız. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile gökyüzü gözlem etkinlikleriyle, eğitim ve girişimci destek programlarıyla uzay bilimi ve teknolojilerinde ülkemizin en kıymetli hazinesi insan kaynağımıza, yani siz değerli gençlerimize yatırım yapmayı hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu toprakların evlatları olarak gelecek adına gençlerden beklentimiz büyük. Bizler sizinle yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz. 'Geleceğin Türkiyesi'ni inşa ederken, alın terinize ve akıl terinize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Unutmayın ki 'Tam Bağımsız Türkiye' yolunda birlikte olacağız, beraber yol yürüyeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sizlere olan kesintisiz desteğimizi sürdüreceğiz."

Uzay çalışmalarına ağırlık verilecek

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da geleceğin teknoloji yıldızlarıyla pek çok etkinliği beraber gerçekleştirdiklerini, bu yıl Uludağ'daki etkinliğin de çeşitli gözlem ve deney faaliyetlerinin yanı sıra bilim insanlarının katılımıyla geniş bir çerçeveye yayıldığını anlattı.

TUA Başkanı Yusuf Kıraç da uzay tarihinin önemli şahsiyetlerinin bu topraklardan çıktığının altını çizerek, uzay alanında gençlere farkındalık ortaya koymaya çalıştıklarını ve bu alandaki çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi.