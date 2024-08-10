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MEB'den Fransız okullarına dair açıklama

MEB ile Fransız Büyükelçiliği arasındaki okul krizinde yeni gelişme yaşandı. MEB, iki Fransız okuluyla ilgili kararını verdi. Buna göre, iş birliği anlaşması için çalışmayalar başlayacak. Bu süre içerisinde ise okullara yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak. Ayrıca bu okullar, yasal bir statüye kavuşturuluncaya kadar ilgili sınıf düzeylerinde "Türk dili, Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk tarihi ve coğrafya" dersleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenler tarafından verilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 10:33, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 10:49
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MEB'den Fransız okullarına dair açıklama

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasının tamamı şu şekilde:

Bilindiği üzere ülkemizde eğitim ve öğretim faaliyetleri, Anayasamız gereği devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmekte olup okul türleri, öğrenci kabul ve kayıtlarına ilişkin hükümler, ilgili kanunlarla düzenlenmiştir. Bu bağlamda 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, eğitimde gözetim ve denetim görevinin Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde bulunduğuna, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ise Türk vatandaşlarının eğitimlerini Türk ilköğretim okullarında sürdürmeleri gerektiğine hükmetmektedir. Yine aynı kapsamdaki 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda ise özel okulların türleri ve bu okullara kabul edilebilecek öğrencilere ilişkin hükümler yer almaktadır. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti dünyaya örnek olacak demokratik bir anlayışla ülkemizde faaliyet gösteren özel milletlerarası okullar, azınlık okulları ve yabancılar tarafından açılan toplam 328 okula, hukuk devleti sınırları içinde faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli tedbirleri alarak, yukarıda sıralanan yasal düzenlemeler doğrultusunda eğitim öğretim yapmalarını sağlamaktadır.

Ancak son günlerde yasal statüsü olmaksızın faaliyet gösteren ve "Türk öğrenci" kabul eden okullarla ilgili olarak kamuoyunun gündemini meşgul eden hususlara ilişkin açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda faaliyet gösterdiği belirlenen Charles De Gaule ve Pierre Loti okullarının durumlarına ilişkin ilgililerle yapılan uzun müzakerelerde uzlaşılan noktalar aşağıda belirtilmiştir:

1. Fransa'da yaşayan Türk öğrencilerin "Türkçe" öğrenimini de içeren kapsamlı bir eğitim iş birliği anlaşması çalışmalarına başlanması ve en kısa sürede tamamlanması yönünde müzakerelerin devam etmesi karara bağlanmıştır.

2. Yasal statü verilmesini öngören uluslararası anlaşma karara bağlanana kadar adı geçen okullara yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacaktır. Bu çerçevede Charles De Gaule ve Pierre Loti okullarının ana sınıfları ve ilkokullarının birinci sınıflarına 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 2024-2025 eğitim öğretim yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde yeni Türk öğrenci kaydedilmeyeceği, aynı şekilde ara sınıflara da yeni nakil öğrenci alınmayacağı kayıt altına alınmıştır.

3. 2024 yılının Ocak ayı itibarıyla okullarda mevcut Türk öğrencilerin listesi ile AEFE (Fransız Yurt Dışı Eğitim Ajansı) tarafından marka verilen okulların bilgileri, önümüzdeki ders yılı başlamadan önce Bakanlığımıza teslim edilecektir.

4. Ayrıca bu okullar, yasal bir statüye kavuşturuluncaya kadar ilgili sınıf düzeylerinde "Türk dili, Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk tarihi ve coğrafya" dersleri, Bakanlığımızca görevlendirilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenlerce okutulabilecektir. Bünyelerinde açılacak ofislerde görevlendirilecek Bakanlık yetkilileri ve Devletimizin diğer ilgili birimlerince bu okulların eğitim öğretim süreçleri takip edilerek denetlenecektir.

Müzakere sürecindeki iş birliklerinden ve yapıcı tutumlarından dolayı emeği geçen tüm yetkililere teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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