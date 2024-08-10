Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı

Yargıtay eşinin akrabalarıyla görüşmek istememeyi kusur saydı
Yargıtay eşinin akrabalarıyla görüşmek istememeyi kusur saydı
Tatile gidecekler dikkat! Bu plajlarda denize girmek yasaklandı
Tatile gidecekler dikkat! Bu plajlarda denize girmek yasaklandı
MEB'den Fransız okullarına dair açıklama
MEB'den Fransız okullarına dair açıklama
Goldman ve Citi'den Türkiye analizi
Goldman ve Citi'den Türkiye analizi
E-ticarette iade masrafları bir yıl daha tüketiciye yansıtılmayacak
E-ticarette iade masrafları bir yıl daha tüketiciye yansıtılmayacak
Memurları ilgilendiren yıllık izin kararı
Memurları ilgilendiren yıllık izin kararı
Merkez Bankası yurt içi swap açığını kapattı
Merkez Bankası yurt içi swap açığını kapattı
Şike kumpası hakimi Şen tutuklandı
Şike kumpası hakimi Şen tutuklandı
Gazze'de okula saldıran İsrail, en az 100 Filistinliyi katletti
Gazze'de okula saldıran İsrail, en az 100 Filistinliyi katletti
Bu hafta Borsa İstanbul kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Bu hafta Borsa İstanbul kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Nike, Türkiye'den online siparişlerini kapattı
Nike, Türkiye'den online siparişlerini kapattı
Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı
Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı
Ankara'daki kazada 22 kişinin tedavisi sürüyor
Ankara'daki kazada 22 kişinin tedavisi sürüyor
Trafik sigortasında eylül ayı azami prim artış oranı belli oldu
Trafik sigortasında eylül ayı azami prim artış oranı belli oldu
Bakan müjdeyi verdi! Tarımsal Destek Ödemeleri hesaplara yatıyor
Bakan müjdeyi verdi! Tarımsal Destek Ödemeleri hesaplara yatıyor
Limon fiyatları neden çok yükseldi?
Limon fiyatları neden çok yükseldi?
Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak
Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak
Ayşenur'un katiline verilen iyi hal indirimi Yargıtay'a taşındı
Ayşenur'un katiline verilen iyi hal indirimi Yargıtay'a taşındı
Altındağ'da köpek ölümleri: Soruşturma başlatıldı
Altındağ'da köpek ölümleri: Soruşturma başlatıldı
Kasalarca domatesi çöpe döken işletmeye para cezası
Kasalarca domatesi çöpe döken işletmeye para cezası
Ortaöğretim KPSS geç başvuru süresi uzatıldı
Ortaöğretim KPSS geç başvuru süresi uzatıldı
Instagram ne zaman açılacak? Uraloğlu'ndan yeni açıklama
Instagram ne zaman açılacak? Uraloğlu'ndan yeni açıklama
DMM'den 'maymun çiçeği vakası' açıklaması
DMM'den 'maymun çiçeği vakası' açıklaması
Tek gemide 4 farklı sevk sistemi: Sadece Türkiye yapabildi
Tek gemide 4 farklı sevk sistemi: Sadece Türkiye yapabildi
Antalya'da korkutan deprem
Antalya'da korkutan deprem
Kanserde umut veren gelişme
Kanserde umut veren gelişme
Bakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması
Bakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması
YÖKDİL, 101 bin 96 adayın katılımıyla yapılacak
YÖKDİL, 101 bin 96 adayın katılımıyla yapılacak
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Emlakta yeni dönem... Yılbaşından itibaren mecburi olacak
Emlakta yeni dönem... Yılbaşından itibaren mecburi olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kuveyt Mali İstihbarat Birimi (KwFIU) arasında imzalanan "Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası"nın yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 10:49, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 10:51
Yazdır
Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 31 Mayıs 2024'te Ankara'da, 5 Haziran 2024'te de Paris'te imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlüğe konulması uygun görüldü.

Mutabakat muhtırası uyarınca MASAK ile KwFIU, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlarca soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizleri kolaylaştıracak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber