Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 31 Mayıs 2024'te Ankara'da, 5 Haziran 2024'te de Paris'te imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlüğe konulması uygun görüldü.

Mutabakat muhtırası uyarınca MASAK ile KwFIU, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlarca soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizleri kolaylaştıracak.