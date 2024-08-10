MSB'den Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümü mesajı
Milli Savunma Bakanlığı, Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümüne ilişkin anma mesajı paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 12:19, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 12:21
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı:
"
Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde; Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canıyla, kanıyla mücadele ederek düşmana geçit vermeyen tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."