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Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 12:46, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 12:50
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Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Hasan Usta idaresindeki 35 AE 5978 plakalı otomobil, Uslu Sitesi Kavşağı'nda U.K. idaresindeki 20 ALC 544 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil refüje çıktı.

Kazada Usta ve aracındaki 4 yolcu ile diğer otomobildeki sürücü ve 3 yolcu yaralandı.

Yaralılar Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Usta hastanedeki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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