Türkiye'den Brezilya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 13:45, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 13:46
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sao Paulo kenti yakınlarındaki uçak kazasında onlarca kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Brezilya halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
62 kişi hayatını kaybetmişti
Brezilya'da 58 yolcu ile 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçak, Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düşmüştü.
Brezilya basınında yer alan haberlerde kazadan kurtulan olmadığı belirtilmişti.