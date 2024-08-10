Türkiye'den Brezilya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı

Brezilya'da 58 yolcu ile 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçak, Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düşmüştü.

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