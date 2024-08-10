Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
Arnavutköy'de Harun G., tartıştığı eşi Serpil G.'yi silahla vurarak sokak ortasında öldürdü. Harun G. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 15:34, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:47
Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta saat 13.34 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre 2 yıldır boşanma aşamasında olan Harun G. (40), ve eşi Serpil G. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Harun G., sokakta silahla ateş ederek Serpil G.'yi vurdu. Serpil G. olay yerinde hayatını kaybetti.
Harun G. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.