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Takviye besin tozları kullananlar dikkat!

Fitness Antrenörü Seyhun Açıkgöz, takviye besin tozları kullananları uyardı. Açıkgöz, "Günümüz sektöründe bulunan supplementlerin çoğu gereksiz. Vücut için tabii ki yararları vardır fakat supplementlerin içinde bulunan aminoasitlerin çoğu, sizin yediğiniz besinlerde fazlasıyla bulunuyor. Spora başlayan bir birey için yeterli düzeyde dinlenme, şiddetli antrenman ve dengeli beslenme olmadan supplementlere para vermek yalnızca para kaybıdır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 20:53, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 20:53
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Takviye besin tozları kullananlar dikkat!

Takviye besin tozları (Supplementler) hakkında önemli bilgiler veren ve sporcuları uyaran Fitness Antrenörü Seyhun Açıkgöz, "Supplementler önerilen miktardan fazla alınıyorsa sağlığınıza zarar verebilir. Günümüz sektöründe bulunan supplementlerin çoğu gereksiz. Vücut için tabii ki yararları vardır fakat supplementlerin içinde bulunan aminoasitlerin çoğu, sizin yediğiniz besinlerde fazlasıyla bulunuyor. Spora başlayan bir birey için yeterli düzeyde dinlenme, şiddetli antrenman ve dengeli beslenme olmadan supplementlere para vermek yalnızca para kaybıdır" dedi.

"Çoğu, yediğiniz besinlerde fazlasıyla bulunuyor"

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde spor salonu işleten, 1989'da spor furyasına kapılan ve günümüzde 3. kademe kıdemli antrenörlük yapan Seyhun Açıkgöz, takviye besin tozları (supplementler) hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Önemli bilgiler veren Fitness Antrenörü Seyhun Açıkgöz, "Her şeyin fazlası zarardır. Su bile içseniz, olması gerekenden fazla içerseniz sağlığınıza zarar verir. Haliyle supplementler de önerilen miktardan fazla alınıyorsa sağlığınıza zarar verebilir. Günümüz sektöründe bulunan supplementlerin çoğu gereksiz. Vücut için tabii ki yararları vardır fakat supplementlerin içinde bulunan aminoasitlerin çoğu, sizin yediğiniz besinlerde fazlasıyla bulunuyor. Bu yüzden alınması gerekmez fakat kullanım talimatına uyulduğu sürece protein tozu alınmasında sakınca yoktur" diye konuştu.

"Protein tozunu zararlı görmek süt ve süt ürünlerini zararlı görmekle aynı mantığa sahiptir"
Protein tozunun ne olduğundan bahseden Seyhun Açıkgöz, "Protein tozu, protein içeren hayvansal ve bitkisel besinlerin izole edilmiş halidir. Bunlar soya, casein (süt proteini), peynir altı suyu, yumurta, hatta et gibi besinler olabilir. Bu mantıkla protein tozunu zararlı görmek, süt ve süt ürünlerini zararlı görmekle aynı mantığa sahiptir. Buna ek olarak protein tozu zararlı olsaydı, protein ihtiyacının giderilmesi adına hastanelerde bakıma muhtaç insanlara protein süt temin edilmezdi" şeklinde konuştu.

"Yalnızca para kaybıdır"

Protein tozu ve diğer ürünlerin yardımcı olduğunun altını çizen Açıkgöz, "Spora başlayan bir birey için yeterli düzeyde dinlenme, şiddetli antrenman ve dengeli beslenme olmadan supplementlere para vermek yalnızca para kaybıdır. Beslenme konusunda öncelikli olan kesinlikle besin tüketimidir, supplement değil. Supplementi kullanırsın fakat yediğin iyi bir besinin yerini asla tutmaz. Protein tozunun yararı bulunsa dahi tüketimi tercihe bağlıdır. Tabii ki protein tozu almak yerine içinde birçok mineral ve vitamin barındıran; balık, tavuk ve et gibi protein içeren besinleri tercih edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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