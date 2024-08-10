Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 10 yılı geride bıraktı

Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı
Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı
AK Parti'den Roblox ve Instagram açıklaması
AK Parti'den Roblox ve Instagram açıklaması
Ayşe'yi öldüren reklam panosu soruşturmasında bilirkişi raporuna itiraz
Ayşe'yi öldüren reklam panosu soruşturmasında bilirkişi raporuna itiraz
Belediye başkanının şoförü restoranda öldürüldü
Belediye başkanının şoförü restoranda öldürüldü
Sağlık ekiplerini darbettiği öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Sağlık ekiplerini darbettiği öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan net açıklama
Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan net açıklama
UYAP ile günlük 900 bin kullanıcıya hizmet
UYAP ile günlük 900 bin kullanıcıya hizmet
AK Parti, 23'üncü yaşını 'sade ve etkili' bir programla kutlayacak
AK Parti, 23'üncü yaşını 'sade ve etkili' bir programla kutlayacak
Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
Yargıtay eşinin akrabalarıyla görüşmek istememeyi kusur saydı
Yargıtay eşinin akrabalarıyla görüşmek istememeyi kusur saydı
Tatile gidecekler dikkat! Bu plajlarda denize girmek yasaklandı
Tatile gidecekler dikkat! Bu plajlarda denize girmek yasaklandı
Goldman ve Citi'den Türkiye analizi
Goldman ve Citi'den Türkiye analizi
E-ticarette iade masrafları bir yıl daha tüketiciye yansıtılmayacak
E-ticarette iade masrafları bir yıl daha tüketiciye yansıtılmayacak
Memurları ilgilendiren yıllık izin kararı
Memurları ilgilendiren yıllık izin kararı
Merkez Bankası yurt içi swap açığını kapattı
Merkez Bankası yurt içi swap açığını kapattı
Şike kumpası hakimi Şen tutuklandı
Şike kumpası hakimi Şen tutuklandı
Gazze'de okula saldıran İsrail, en az 100 Filistinliyi katletti
Gazze'de okula saldıran İsrail, en az 100 Filistinliyi katletti
Bu hafta Borsa İstanbul kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Bu hafta Borsa İstanbul kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Nike, Türkiye'den online siparişlerini kapattı
Nike, Türkiye'den online siparişlerini kapattı
Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı
Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı
Ankara'daki kazada 22 kişinin tedavisi sürüyor
Ankara'daki kazada 22 kişinin tedavisi sürüyor
Trafik sigortasında eylül ayı azami prim artış oranı belli oldu
Trafik sigortasında eylül ayı azami prim artış oranı belli oldu
Bakan müjdeyi verdi! Tarımsal Destek Ödemeleri hesaplara yatıyor
Bakan müjdeyi verdi! Tarımsal Destek Ödemeleri hesaplara yatıyor
Limon fiyatları neden çok yükseldi?
Limon fiyatları neden çok yükseldi?
Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak
Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak
Ayşenur'un katiline verilen iyi hal indirimi Yargıtay'a taşındı
Ayşenur'un katiline verilen iyi hal indirimi Yargıtay'a taşındı
Altındağ'da köpek ölümleri: Soruşturma başlatıldı
Altındağ'da köpek ölümleri: Soruşturma başlatıldı
Kasalarca domatesi çöpe döken işletmeye para cezası
Kasalarca domatesi çöpe döken işletmeye para cezası
Ortaöğretim KPSS geç başvuru süresi uzatıldı
Ortaöğretim KPSS geç başvuru süresi uzatıldı
Instagram ne zaman açılacak? Uraloğlu'ndan yeni açıklama
Instagram ne zaman açılacak? Uraloğlu'ndan yeni açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 10 yılı geride bıraktı

Cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçilmesine ilişkin Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, bu görevde 10 yılı tamamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından 2018'de yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Geçen yıl yapılan seçimlerden de birinci çıkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ikinci döneminde, bu görevde 10 yıla ulaştı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 17:21, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 17:22
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 10 yılı geride bıraktı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014'teki seçimle başladığı Cumhurbaşkanlığı görevinde 10 yılı geride bıraktı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesini içeren 2007 yılındaki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te Türk halkı ilk kez cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Seçimde oyların yüzde 51,79'unu alan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan, geçerli 40 milyon 545 bin 911 oydan 21 milyon 143'ünü alarak göreve geldi.

İlerleyen dönemde sistem değişikliği tartışmalarının gündemde olduğu Türkiye, 16 Nisan 2017 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören anayasa değişikliğini oylamak için yeniden sandık başına giderken, halk oylamasında yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu kullanıldı. Anayasa değişikliği, kesin sonuçların 27 Nisan'da Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Parlamento üyelerinin belirlenmesi içinse 24 Haziran 2018'de seçim yapıldı.

Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarıştı. AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve gerekli 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı olabilmek için yarıştı.

- Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı

Seçimin kazananı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı oldu.

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra Külliye'de bir tören düzenlendi, yeni sistemin ilk kabinesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018'de onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci seçimi ise geçen yıl yapıldı. Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ile seçim yarışına girdi ancak adaylardan İnce, seçime 3 gün kala adaylıktan çekildi.

İlk turda geçerli 54 milyon 796 bin 49 oydan 27 milyon 133 bin 849'unu alan Erdoğan, yüzde 49,25 ile seçimi önde tamamladı. Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin 178 oy ile yüzde 44,88, Oğan 2 milyon 831 bin 239 oy ile yüzde 5,17 ve adaylıktan çekilmesine rağmen seçim pusulasında yer alan İnce, 235 bin 783 oy ile yüzde 0,43 oranına ulaştı.

Adaylar yüzde 50'den 1 oy fazlasını alamadığı için 14 Mayıs seçimlerinde en fazla oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda yeniden seçmenin karşısına çıktı.

Seçimin ikinci turunda yüzde 52,16 ile 27 milyon 725 bin 131 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı olurken rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84 ile 25 milyon 432 bin 951 oy aldı.

Bu seçimle yeni sistemde ikinci dönemine başlayan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına ilk seçildiği 10 Ağustos 2014'ten bu yana görevde 10 yılı geride bıraktı.

- "Milletimizin iradesiyle"

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin iradesiyle 10 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti?nin 12'nci Cumhurbaşkanı oldu. Milletimize hizmet yolunda, mazlumlara sahip çıkma gayretinde nice yıllar dileriz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber