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Demir kapıya tırmanan 7 yaşındaki çocuk düştü; çenesine korkuluk saplandı

Mersin'de apartmanın kapısına tırmanırken düşen 7 yaşındaki kız çocuğunun çenesine demir korkuluk saplandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğun çene kısmından giren korkuluk, doktor gözetiminde alt kısmından itfaiye ekiplerin tarafından kesildi. Çocuk daha sonra ameliyata alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 18:40, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 18:47
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Demir kapıya tırmanan 7 yaşındaki çocuk düştü; çenesine korkuluk saplandı

Kesilen demir korkulukla hastaneye götürülen çocuk ameliyata alındı.

Olay, Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1630 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın demir kapısına tırmanan ismi öğrenilemeyen 7 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu, dengesini kaybedince düştü. Bu sırada çocuğun çene kısmından kapının demir korkuluğu girdi.

İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, itfaiye ekiplerinin kestiği korkuluk ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğun çene kısmından giren korkuluk, doktor gözetiminde alt kısmından itfaiye ekiplerin tarafından kesildi. Çocuk daha sonra ameliyata alındı.

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