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Ortadoğu uçuşlarında yolcu sayısında yüzde 21 düşüş

Türk Hava Yolları (THY) Temmuz ayı verilerine ve geçtiğimiz yıl aynı döneme göre Ortadoğu uçuşlarında yolcu sayısı yüzde 21 düşerken, Orta ve Güney Amerika uçuşlarında ise yüzde 18 artış görüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 19:36, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 19:37
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Ortadoğu uçuşlarında yolcu sayısında yüzde 21 düşüş

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 2024 yılı Temmuz ayı uçuş trafik verilerini paylaşan Türk Hava Yolları (THY) kıta bazında yolcu sayılarını da açıkladı. Verilere göre; söz konusu ayda Orta ve Güney Amerika'da, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 18 yolcu artışı gözlemlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Orta Doğu'da yaşanan gerilim, THY'nin yolcu rakamlarına da yansıdı. İsrail uçuşlarını askıya alan havayolu şirketi, Beyrut ve İran uçuşlarında da tarife değişikliğine gitmişti. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 892 bin 79 yolcu taşıyan THY, bu yıl aynı dönemde ise yolcu sayısı yüzde 21 düşerek 704 bin 893 olarak gerçekleşti.

DIŞ HAT DOLULUK ORANI YÜZDE 84,7 OLDU

THY, 2024 yılı Temmuz ayında yurt dışı uçuşlarında 7 milyon 975 bin 987 yolcu taşıdı. Avrupa uçuşlarında 2 milyon 562 bin 910, Uzak Doğu uçuşlarında 707 bin 534, Kuzey Amerika uçuşlarında 404 bin 854, Afrika uçuşlarında 375 bin 716, Orta ve Güney Amerika uçuşlarında ise 100 bin 100 yolcuya hizmet verildiği açıklandı. Dış hat yolcu doluluk oranı ise yüzde 84,7 olarak kayıtlara geçti.(DHA)

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