Esnafları internet bankacılığıyla 3 milyon TL dolandırdılar

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki market, tuhafiye, büfe, terzi ve ticari taksi işletmecilerinin internet bankacılık bilgileriyle dolandırıldığı ihbarları üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmaların ardından dolandırıcılık şüphelilerinin Onur E. (26), Ozan E. (19) ve Yunus Ç. (21) olduğu belirlendi. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada 26 bin 700 TL, 12 adet banka kartı ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden Onur E.'nin 28, Ozan E.'nin 23 ve Yunus Ç.'nin 20 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan sabıkalarının olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin Kütahya'nın yanı sıra Rize, Bilecik, Trabzon, Eskişehir, Artvin, Antalya, Mersin, Samsun, Gaziantep, Tekirdağ, Çankırı, Hakkari, Denizli ve Bursa'da da aynı yöntemle 33 iş yerini dolandırdıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin, müşteri olarak gittiği işletmelerden alışveriş yaptıkları, ödemeyi IBAN üzerinden yapacaklarını söyleyerek, mobil bankacılık uygulamalarını açmalarını istedikleri, uygulamaya giriş yaptıkları esnada ise telefon şifresi ve internet bankacılığı bilgilerini ele geçirdikleri belirlendi. Daha sonra ele geçirdikleri mağdurlara ait cep telefonlarından el çabukluğu ile internet bankacılığı hesaplarına ulaşan şüphelilerin, mağdurların hesaplarındaki tüm bakiyeyi, nakit avans ve hızlı kredi işlemleriyle önceden kiraladıkları banka hesaplarına transfer ettiği öğrenildi. Mağdurlara, aldıkları mal veya hizmetin ücretini gönderdiklerini ve paranın 5 dakika içinde hesaplarına geçeceğini söyleyen şüphelilerin ardından ortadan kayboldukları belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Nitelikli dolandırıcılık ve açıktan hırsızlık suçlamalarıyla gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.