Malatyaspor sahaya çıkmadı, maç başlamadı

Pendiksporlu oyuncular karşılaşmanın başlama saati olan 19.15'e kadar sahada kaldı.

Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilemedi.

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