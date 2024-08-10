Filenin Sultanları Brezilya'ya mağlup oldu
Filenin Sultanları Paris 2024'te bronz madalya için sahaya çıktı. Ay yıldızlılar, üçüncülük mücadelesinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Brezilya 3-1 kazandı. Bu skorla dördüncü olan Filenin Sultanları bronz madalya şansını kaçırdı.
Filenin Sultanları Paris 2024'te bronz madalya için sahaya çıktı. Ay yıldızlılar, üçüncülük mücadelesinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Brezilya 3-1 kazandı. Bu skorla dördüncü olan Filenin Sultanları bronz madalya şansını kaçırdı.
Filenin Sultanları bronz madalya için sahaya çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı maça şu kadroyla başladı:
Elif - Vargas
Meliha - Derya
Eda - Aslı
Gizem
SET SONUÇLARI
Brezilya 3 - Türkiye 1
1. SET: 25-21
2. SET: 27-25
3. SET: 22-25
4. SET: 25-15
Bu skorla dördüncü olan Filenin Sultanları bronz madalya şansını kaçırdı.
Filenin Sultanları, Brezilya'yı mağlup etmesi durumunda tarihinde ilk kez olimpiatlarda madalya elde etmiş olacaktı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı C Grubu'nu 2 galibiyet 1 mağlubiyetle 2. sırada bitirmişti.
Çeyrek finalde Çin'i 3-2 ile geçen milliler yarı finalde grupta da kaybettiği İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.