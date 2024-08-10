Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 20:48, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 20:54
SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Ordu Mahallesi'nde tarlasındaki su dinamosu arızalanan Adem Arslan (32), dinamoyu tamir etmeye çalıştı.
Su dinamosunun elektrik kaçağından dolayı akıma kapılan Arslan, bir anda yere yığıldı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.