Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin oğullarını kabul etti

Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.

Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye?yi kabul etti.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi kabul etti.

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